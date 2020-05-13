Вратарь Ромы травмировался на тренировке

Новости спорта:Голкипер повредил запястье на первых занятиях римлян.

Голкипер Ромы Пау Лопес выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Испанский вратарь получил травму запястья на одном из первых занятий "волков" после выхода с паузы. По предварительным прогнозам восстановление футболиста займет около четырех недель.

Таким образом, 25-летний страж ворот рискует пропустить первые матчи Ромы после возобновления сезона в Серии А.

В текущем сезоне Лопес провел 34 поединка в составе "джаллоросси", пропусти 43 гола.

Ранее сообщалось, что Рома занялась поисками замены арендованному защитнику Крису Смоллингу.