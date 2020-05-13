Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

Игроки Эльче отказываются возобновлять тренировки

Игроки Эльче отказываются возобновлять тренировки
15:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Персоналу клуба уже восстановили прежний размер зарплат.

Игроки испанского футбольного клуба "Эльче" отказываются возобновлять тренировки, пишет Football Espana.

Футболисты первой команды "Эльче" не пришли на сегодняшнее занятия в знак протеста против сокращения зарплат. Неизвестно, была это одноразовая акция или же они не начнут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут получать выплаты в полном объёме.

По информации издания, напряжённость между игроками и руководством клубом усиливает то, что тренерскому штабу уже восстановили прежний размер зарплат.

Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов

"Эльче" выступает в Сегунде. Команда набрав 46 очков в 31 матче, занимает шестое место в таблице турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Эльче, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
02 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
03 Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей
04 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
05 Максимов остается в Ворскле еще на год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь