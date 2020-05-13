Рафаилов объяснил, почему болельщики не ходят на футбол

Новости спорта:Специалист снова сделал громкое заявление.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов снова заявил, что в футбол играют не для болельщиков.

"Почему болельщики не приходят на матчи? А у клубов есть деньги на это? Кто платит деньги, для того и играем.

Болельщики не ходят, потому что футбол неинтересен, играют одни и те же. Условного Иванова они сначала видят в Заре, потом в Десне, на следующий год – в Колосе.

Одни и те же футболисты. Качественные иностранцы перестали сюда ехать, потому что идет война и денег нет.

А стадионы у нас какие? Фастфуды и рестораны есть в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. А все остальные?", - сказал Рафаилов в интервью Вацко Live.

Напомним, ранее защитник Зари Александр Тымчик заявил, что Рафаилов заслужил на пост спортивного директора Динамо.