Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari

Нападающий Милана Златан Ибрагимович перед тем, как вернуться в Италию, проехался по Стокгольму на своем роскошном Ferrari Monza SP2.

Таких автомобилей в мире всего 500 единиц и официально их не продавали, но стоимость оценивается приблизительно в 1,6 млн евро. Златан подарил себе авто на день рождение прошлой осенью.

Но проблема в том, что водил Ибрагимович свой автомобиль незаконно. Оказалось, срок лицензии на автомобиль истек еще 30 марта, поэтому форвард Милана не имел права кататься на нем по улицам города. Единственное по закону, куда он смог доехать - до ближайшего представительства инспекции.

However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari SP2 cool



@ferdi_piace

Sweden pic.twitter.com/YkEQfClUSk

May 11, 2020