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Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari

Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Златан на незарегистрированном авто с ветерком проехался по Стокгольму.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович перед тем, как вернуться в Италию, проехался по Стокгольму на своем роскошном Ferrari Monza SP2.

Таких автомобилей в мире всего 500 единиц и официально их не продавали, но стоимость оценивается приблизительно в 1,6 млн евро. Златан подарил себе авто на день рождение прошлой осенью.

Но проблема в том, что водил Ибрагимович свой автомобиль незаконно. Оказалось, срок лицензии на автомобиль истек еще 30 марта, поэтому форвард Милана не имел права кататься на нем по улицам города. Единственное по закону, куда он смог доехать - до ближайшего представительства инспекции.

За вождение незарегистрированного авто Златану Ибрагимовичу теперь грозит штраф от 1200 до 2000 шведских крон (113 – 190 евро).

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Напомним, 38-летний Ибрагимович на время карантина в Италии отправился в Швецию, где поддерживал форму вместе с местной командой Хаммарбю.

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Все по теме:

Сборная Швеции, ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А.
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