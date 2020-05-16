Лидер Тоттенхэма вернется к тренировкам на следующей неделе

Вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин сможет приступить к тренировкам на следующей неделе. Ранее кореец завершил прохождение военной службы на родине.
Сон уже вернулся в Лондон и не обязан отбывать карантин при условии, что не сдаст положительный тест на коронавирус.
Футболист также получит возможность возобновить командные тренировки в составе Шпор, когда это будет разрешено руководством Премьер-лиги.
В нынешнем, приостановленном из-за пандемии COVID-19 сезоне Сон забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 32 матчах Тоттенхэма во всех турнирах. Шпоры занимают восьмую строку в таблице АПЛ.