Лидер Тоттенхэма вернется к тренировкам на следующей неделе

Новости спорта:Дополнительный карантин корейцу не потребуется.

Вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин сможет приступить к тренировкам на следующей неделе. Ранее кореец завершил прохождение военной службы на родине.

Сон уже вернулся в Лондон и не обязан отбывать карантин при условии, что не сдаст положительный тест на коронавирус.

Футболист также получит возможность возобновить командные тренировки в составе Шпор, когда это будет разрешено руководством Премьер-лиги.

В нынешнем, приостановленном из-за пандемии COVID-19 сезоне Сон забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 32 матчах Тоттенхэма во всех турнирах. Шпоры занимают восьмую строку в таблице АПЛ.