Бундеслига: "Боруссия" М поднялась на третье место, уверенно обыграв "Айнтрахт"

Новости спорта:"Боруссия" М обыграла "Айнтрахт" и стала третьей в Бундеслиге

Футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) первым в Европе вернулся после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. В матче 26-го тура чемпионата Бундеслиги "Боруссия" (Менхенгладбах) победила на выезде "Айнтрахт" 3:1.

"Боруссия" из Менхенгладбаха одержала важную победу во Франкфурт-на-Майне, обыграв местный "Айнтрахт" 3:1. У гостей отличились: Плеа, Тюрам и Бенсебаини.

Благодаря этой победе "Боруссия" (Менхенгладбах) набрала 52 очка и поднялась на третье место, обогнав "РБ Лейпциг". Лидер чемпионата - "Бавария" - 55, на втором месте "Боруссия" (Дортмунд) - 54.

"Бавария" свой матч 26-го тура сыграет в воскресенье, 17 мая, на выезде против "Унион" (Берлин). Начало поединка - в 19:00.

Напомним, в центральном матче 26-го тура "Боруссия" Д разгромила дома "Шальке" 4:0. "РБ Лейпциг" не сумел обыграть на своем поле "Фрайбург" - 1:1.