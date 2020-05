Футбольный клуб использовал секс-игрушки вместо болельщиков

Южнокорейский клуб Сеул решил оригинально подойти к проведению матчей чемпионата страны без зрителей.

На поединок против Кванджу Сеул согласился на помощь в заполнении трибун компании по производству товаров для взрослых Dalcom.

В итоге на трибунах были помещены 30 манекенов, среди которых 25 – женские, а некоторые игрушки даже "держали" знаки с рекламой порносайтов.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020