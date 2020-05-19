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Карантин может помешать Сильве покинуть Манчестер Сити

Карантин может помешать Сильве покинуть Манчестер Сити
12:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:«Горожане» надеются подписать краткосрочное соглашение с игроком.

Руководство «Манчестер Сити» намерено сохранить в составе Давида Сильву до конца сезона 2019/20.

Напомним, что контракт 34-летнего испанца истекает 30 июня, после чего он планировал покинуть клуб.

Как отмечает ESPN, «горожане» предложат Сильве краткосрочный контракт, чтобы он доиграл этот чемпионат после возобновления АПЛ.

«Ман Сити» ожидает, что переговоры с Сильвой будут формальностью, и он согласится на новые условия, чтобы увидеть свой последний сезон в клубе.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Ранее сообщалось, что летом Сильва перейдет в клуб Бекхэма.

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Давид Сильва, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола.
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