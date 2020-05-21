Тоттенхэм готов купить польского нападающего

Новости спорта:Польский нападающий может перебраться в клуб АПЛ.

Форвард «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным источника, «Тоттенхэм» уже продолжительное время следит за польским футболистом. Сам форвард может покинуть клуб в ближайшие месяцы, если не сможет продлить с неаполитанцами контракт.

В этом сезоне Милик провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей. Действующее соглашение 26-летнего поляка с «Наполи» рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен выручить за 26-летнего форварда 50 миллионов евро.