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Тоттенхэм готов купить польского нападающего

Тоттенхэм готов купить польского нападающего
09:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Польский нападающий может перебраться в клуб АПЛ.

Форвард «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным источника, «Тоттенхэм» уже продолжительное время следит за польским футболистом. Сам форвард может покинуть клуб в ближайшие месяцы, если не сможет продлить с неаполитанцами контракт. 

В этом сезоне Милик провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей. Действующее соглашение 26-летнего поляка с «Наполи» рассчитано до лета 2021 года.

Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе

Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен выручить за 26-летнего форварда 50 миллионов евро.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Аркадиуш Милик.
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