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Сегодня в Украину возвращается большой футбол: сыграет Динамо и не только

Сегодня в Украину возвращается большой футбол: сыграет Динамо и не только
09:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Товарищескими матчами в Украину возвращается игра миллионов.

После вызванной коронавирусом паузы в футбол он наконец-то возвращается в Украине. 22 мая пройдет сразу несколько товарищеских поединков с участием украинских клубов.

Так, вице-чемпионы Украины Динамо Киев проведут поединок против львовского Руха. Поединок начнется в 14:00.

Также матч между собой сыграют два клуба УПЛ - Александрия и Ворскла. Еще одно противостояние с участием команды из УПЛ и полуфиналиста Кубка Украины: Львов - Минай.

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Напомним, что после Динамо, Рух также проведет товарищеский матч против донецкого Шахтера.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Рух.
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