Сегодня в Украину возвращается большой футбол: сыграет Динамо и не только

Новости спорта:Товарищескими матчами в Украину возвращается игра миллионов.

После вызванной коронавирусом паузы в футбол он наконец-то возвращается в Украине. 22 мая пройдет сразу несколько товарищеских поединков с участием украинских клубов.

Так, вице-чемпионы Украины Динамо Киев проведут поединок против львовского Руха. Поединок начнется в 14:00.

Также матч между собой сыграют два клуба УПЛ - Александрия и Ворскла. Еще одно противостояние с участием команды из УПЛ и полуфиналиста Кубка Украины: Львов - Минай.

Напомним, что после Динамо, Рух также проведет товарищеский матч против донецкого Шахтера.