Фенербахче любой ценой хочет заполучить лидера Шахтера

Новости спорта:Хавбек «Шахтера» - приоритетная цель для «канареек» на трансферном рынке

Турецкий «Фенербахче» в ближайшее трансферное окно намерен сделать все возможное, чтобы осуществить переход 32-летнего вингера «Шахтера» Тайсона.

Об интересе «канареек» к бразильцу сообщалось несколько дней назад, но, согласно последней информации, турки готовы удовлетворить все требования игрока, а также решительно настроены договориться с «Шахтером».

Также отмечается, что сам Тайсон нацелен покинуть «Шахтер» в ближайшее время.

Ранее президент бразильского «Интернасьонала», в котором Тайсон начинал карьеру, заявил, что его клуб открыт для возвращения звездного воспитанника, однако интерес к тому проявляют «влиятельные европейские клубы».