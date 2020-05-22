Манчини: Сейчас наблюдается некоторый хаос

Новости спорта:Наставник сборной Италии не в восторге от идеи доиграть чемпионат.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном возвращении чемпионата Италии.

«Мне кажется, что сейчас наблюдается некоторый хаос. Как тренер национальной сборной, я надеюсь, что сезон завершится, чтобы мы могли спокойно вернуться в следующем. И я не знаю, будут ли игроки в хорошем состоянии», - сказал Манчини.

Отметим, что возобновление Серии А возможно не раньше 14 июня.

Ранее итальянское правительство совместно с Федерацией футбола Италии утвердили окончательную версию медицинского протокола для возобновления сезона в Серии А.