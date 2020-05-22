Сегодня клубы АПЛ пройдут второй раунд тестирования на COVID-19

Новости спорта:Во время первого этапа шесть человек сдали положительный тест.

Сегодня, 22 мая, клубы английской Премьер-лиги пройдут второй раунд тестирования на коронавирус.

Результаты тестов будут известны до конца недели. Шесть человек, которые сдали положительный тест во время первого раунда тестирования, участвовать во втором раунде не будут и продолжат пребывать на самоизоляции.

На неделе в АПЛ были разработаны медицинские протоколы по возобновлению матчей в условиях пандемии COVID-19. Голосование по ним состоится на следующей неделе.

Пока в Премьер-лиге ориентируются на 12 июня для возобновления чемпионата, но дату на сегодняшний день называют «гибкой».