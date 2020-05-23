Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10

Новости спорта:Сайт Give me Sport составил рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов к 23 годам.

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который к 23 годам записал в свой актив 25 голов. На втором месте расположился бывший нападающий «Реала» Рауль, который забил 22 гола. Замкнул лидирующую тройку нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Сейчас футболисту 21 год, и он смог забил 19 голов.

В топ-5 вошли форвард «Реала» Карим Бензема (17 голов) и бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (16 голов).

Бывший украинский нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко занял шестое место. К 23 годам ему удалось забить 16 голов.

Португальский нападающий Криштиану Роналду не смог попасть в топ-10. К 23 годам он забил лишь 8 голов.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси — 25 голов

2. Рауль — 22 гола

3. Килиан Мбаппе — 19 голов

4. Карим Бензема («Реал») — 17 голов

5. Алессандро Дель Пьеро — 16 голов

6. Андрей Шевченко — 16 голов

7. Хавьер Савиола — 15 голов

8. Габриэл Жезус — 13 голов

9. Уэйн Руни — 13 голов

10. Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Патрик Клюйверт — все по 10.