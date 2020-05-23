Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который к 23 годам записал в свой актив 25 голов. На втором месте расположился бывший нападающий «Реала» Рауль, который забил 22 гола. Замкнул лидирующую тройку нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Сейчас футболисту 21 год, и он смог забил 19 голов.
В топ-5 вошли форвард «Реала» Карим Бензема (17 голов) и бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (16 голов).
Бывший украинский нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко занял шестое место. К 23 годам ему удалось забить 16 голов.
Португальский нападающий Криштиану Роналду не смог попасть в топ-10. К 23 годам он забил лишь 8 голов.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси — 25 голов
2. Рауль — 22 гола
3. Килиан Мбаппе — 19 голов
4. Карим Бензема («Реал») — 17 голов
5. Алессандро Дель Пьеро — 16 голов
6. Андрей Шевченко — 16 голов
7. Хавьер Савиола — 15 голов
8. Габриэл Жезус — 13 голов
9. Уэйн Руни — 13 голов
10. Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Патрик Клюйверт — все по 10.