Ровно 13 лет тому назад, 23 мая 2007 года, Милан сумел выиграть Лигу чемпионов, взяв реванш у Ливерпуля за поражение двумя годами ранее.
В той встрече "россонери" выиграли благодаря двум голам Филипо Индзаги, на которые "красные" смогли ответить лишь точным выстрелом Дирка Кюйта.
Победа в ЛЧ-2007 стала для Милана седьмой и на данный момент последней в рамках главного клубного турнира.
В том же 2007 году Милан выиграл в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
Накануне другой миланский клуб - Интер - праздновал десятилетие великого требла.