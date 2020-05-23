Новости спорта:Итальянский клуб переживает затяжной кризис.

Ровно 13 лет тому назад, 23 мая 2007 года, Милан сумел выиграть Лигу чемпионов, взяв реванш у Ливерпуля за поражение двумя годами ранее.

В той встрече "россонери" выиграли благодаря двум голам Филипо Индзаги, на которые "красные" смогли ответить лишь точным выстрелом Дирка Кюйта.

Победа в ЛЧ-2007 стала для Милана седьмой и на данный момент последней в рамках главного клубного турнира.

В том же 2007 году Милан выиграл в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Накануне другой миланский клуб - Интер - праздновал десятилетие великого требла.