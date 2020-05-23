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Победа в ЛЧ-2007 стала для Милана седьмой

Победа в ЛЧ-2007 стала для Милана седьмой
14:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Итальянский клуб переживает затяжной кризис.

Ровно 13 лет тому назад, 23 мая 2007 года, Милан сумел выиграть Лигу чемпионов, взяв реванш у Ливерпуля за поражение двумя годами ранее.

В той встрече "россонери" выиграли благодаря двум голам Филипо Индзаги, на которые "красные" смогли ответить лишь точным выстрелом Дирка Кюйта.

Победа в ЛЧ-2007 стала для Милана седьмой и на данный момент последней в рамках главного клубного турнира.

В том же 2007 году Милан выиграл в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Накануне другой миланский клуб - Интер - праздновал десятилетие великого требла.

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Новости спорта.
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