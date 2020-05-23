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В АПЛ считают, что возвращаться к тренировкам - безопасно

В АПЛ считают, что возвращаться к тренировкам - безопасно
14:48 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:На следующей неделе клубы проголосуют за переход к контактным занятиям.

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал о грядущем возобновлении матчей на фоне пандемии COVID-19.

На следующей неделе клубы проголосуют за переход команд к контактным тренировкам после второго этапа сдачи тестов на коронавирус.

«Мы сделали первый шаг. Это хорошо для всех, включая фанатов — снова видеть наших игроков на тренировочном поле», — рассказал Мастерс.

«Не делали бы этот шаг, не будь мы уверены в том, что создали безопасную среду для футболистов. Мы сделали все возможное, чтобы возвращение к тренировкам было безопасным, насколько это возможно».

«Мы считаем, что возвращаться к тренировкам — безопасно. Мы должны уважать решение игроков не возвращаться к тренировкам. Мне было бы комфортно вернуться к занятиям».

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От возвращения к тренировкам в клубах английской элиты уже отказались капитан Уотфорда Трой Дини и полузащитник Челси Нголо Канте.

Британское правительство разрешило Премьер-лиге возобновить матчи в июне. Предположительная дата рестарта — 12 июня.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Річард Мастерс.
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