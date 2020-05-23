Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

В Манчестер Сити у Зинченко может появиться звездный конкурент

В Манчестер Сити у Зинченко может появиться звездный конкурент
16:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Манчестер Сити и Барселона близки к громкому обмену.

Манчестер Сити и Барселона близки к договоренности по обмену игроками, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из Барселону в Англию может переехать Нелсон Семеду, а в обратном направлении отправится Жоау Канселу.

Отмечается, что в услугах Нелсона заинтересован лично Хосеп Гвардиола, а игрок уже согласился на переход, отказавшись от предложения Ювентуса.

Номинально Нелсон Семеду является правым защитником, однако может сыграть и на левом фланге обороны, что делает его конкурентом для украинца Александра Зинченко.

Беседин: Болею за наших боксеров Ломаченко и Усика

Ранее сообщалось, что Ман Сити нашел в Милане замену Давиду Силве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Нелсон Семеду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
03 Степаненко рассказал о забавной истории с Ярмоленко
04 Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол
05 Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь