В Манчестер Сити у Зинченко может появиться звездный конкурент

Манчестер Сити и Барселона близки к договоренности по обмену игроками, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, из Барселону в Англию может переехать Нелсон Семеду, а в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
Отмечается, что в услугах Нелсона заинтересован лично Хосеп Гвардиола, а игрок уже согласился на переход, отказавшись от предложения Ювентуса.
Номинально Нелсон Семеду является правым защитником, однако может сыграть и на левом фланге обороны, что делает его конкурентом для украинца Александра Зинченко.
Ранее сообщалось, что Ман Сити нашел в Милане замену Давиду Силве.