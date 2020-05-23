В Манчестер Сити у Зинченко может появиться звездный конкурент

Новости спорта:Манчестер Сити и Барселона близки к громкому обмену.

Манчестер Сити и Барселона близки к договоренности по обмену игроками, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из Барселону в Англию может переехать Нелсон Семеду, а в обратном направлении отправится Жоау Канселу.

Отмечается, что в услугах Нелсона заинтересован лично Хосеп Гвардиола, а игрок уже согласился на переход, отказавшись от предложения Ювентуса.

Номинально Нелсон Семеду является правым защитником, однако может сыграть и на левом фланге обороны, что делает его конкурентом для украинца Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что Ман Сити нашел в Милане замену Давиду Силве.