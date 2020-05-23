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Цинциннати объявил о назначении Япа Стама, разместив фото другого человека

Цинциннати объявил о назначении Япа Стама, разместив фото другого человека
20:11 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Другие клубы МЛС заполнили соцсети фотографиями киноактеров.

Клуб МЛС Цинциннати объявил о назначении главным тренером нидерландского специалиста Япа Стама, разместив фото другого человека. Ошибку заметили позже, поменяв фото на верное.

Другие клубы МЛС быстро отреагировали в соцсетях. Аккаунты команд начали поздравлять Стама, используя фото известных актеров и других знаменитостей, похожих на нидерландца.

Контракт Стама рассчитан до конца 2021 года. В нем предусмотрена опция пролонгирования еще на год в случае успешных выступлений команды.

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Сезон в МЛС приостановлен из-за пандемии коронавируса. Цинциннати проиграл оба своих матча на старте нового чемпионата.

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Футбол, Яп Стам, Новости футбола, ФК Цинциннати.
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