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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

"Это очень интеллигентный игрок": Шевченко похвалил игрока сборной Украины

"Это очень интеллигентный игрок": Шевченко похвалил игрока сборной Украины
21:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник сборной Андрей Шевченко среди своих игроков особо выделил Александра Зинченко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвалил молодого футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Когда Шевченко спросили, на каких украинских игроков стоит обратить внимание, обладатель Золотого мяча 2004 ответил:

 «У нас много хороших игроков. Даже в Англии у нас есть Зинченко, который играет за «Манчестер Сити». Отличный игрок, умеющий играть на разных позициях. Это очень интеллигентный игрок.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ярмоленко, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед» – также отличный игрок с хорошими качествами. Он получил травму, которая испортила ему половину сезона. Сейчас он поправляется, и я с нетерпением жду, когда он вернется после травмы».

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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