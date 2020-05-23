"Это очень интеллигентный игрок": Шевченко похвалил игрока сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвалил молодого футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Когда Шевченко спросили, на каких украинских игроков стоит обратить внимание, обладатель Золотого мяча 2004 ответил:
«У нас много хороших игроков. Даже в Англии у нас есть Зинченко, который играет за «Манчестер Сити». Отличный игрок, умеющий играть на разных позициях. Это очень интеллигентный игрок.
Ярмоленко, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед» – также отличный игрок с хорошими качествами. Он получил травму, которая испортила ему половину сезона. Сейчас он поправляется, и я с нетерпением жду, когда он вернется после травмы».