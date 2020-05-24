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34-летний Коларов планирует остаться в Роме после завершения карьеры

34-летний Коларов планирует остаться в Роме после завершения карьеры
07:45 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Коларов планирует остаться в Роме и после окончания карьеры.

Александр Коларов решил остаться в итальянской "Роме", а в будущем планирует перейти на управленческую работу. 34-летний серб защищает цвета "Ромы" с 2017 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года. Впрочем, у него есть возможность автоматически продлить его до 2022 года, если он сыграет определенное количество игр.

Как сообщает итальянская пресса, интерес к защитнику проявляла "Болонья", где Коларов мог поработать со своим соотечественником и старым другом Синишей Михайловичем.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Тем не менее, Corriere dello Sport утверждает, что Коларов не только решил остаться в "Роме", но и не намерен покидать команду в долгосрочной перспективе. Коларов планирует завершить карьеру в 2022 году, а затем взять на себя обязанности директора джаллоросси.

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ФК Рома, Серия А, Новости спорта, Александр Коларов.
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