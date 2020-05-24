Кариус отправился не в Англию, а в родную Германию

Новости спорта:Кипер хочет продолжить карьеру на родине.

Вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус хочет продолжить карьеру в берлинской Герте. Об этом сообщает Goal.

Кипер уже разорвал арендное соглашение с турецким Бешикташем и отправился не в Англию, а в родную Германию.

Ливерпуль намерен расстаться с 26-летним немцем, а именно Герта является главным претендентом на игрока и готова предложить ему контракт.

В текущем сезоне Лорис Кариус провел за Бешикташ 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

Ранее экс-вратарь Шахтера Худжамов прокомментировал киевский финал Лиги чемпионов, который подкосил карьеру Кариусу.