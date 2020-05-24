Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Кариус отправился не в Англию, а в родную Германию

Кариус отправился не в Англию, а в родную Германию
09:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Кипер хочет продолжить карьеру на родине.

Вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус хочет продолжить карьеру в берлинской Герте. Об этом сообщает Goal.

Кипер уже разорвал арендное соглашение с турецким Бешикташем и отправился не в Англию, а в родную Германию.

Ливерпуль намерен расстаться с 26-летним немцем, а именно Герта является главным претендентом на игрока и готова предложить ему контракт.

В текущем сезоне Лорис Кариус провел за Бешикташ 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее экс-вратарь Шахтера Худжамов прокомментировал киевский финал Лиги чемпионов, который подкосил карьеру Кариусу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Ливерпуль, АПЛ, Лорис Кариус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Бавария забила пять мячей Айнтрахту
05 Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь