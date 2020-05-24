Обамеянг серьезно готовится перед выступлением на Гран-при Монако

Новости спорта:Форвард Арсенала выступит за Макларен на виртуальном Гран-при Формулы-1.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг серьезно настроен на выступление в виртуальном Гран-при Монако, организованном Формулой-1.

Обамеянг станет напарником пилота Макларена Ландо Норриса в составе британской конюшни, заменив в команде Карлоса Сайнса.

"Я много тренировался, но это действительно тяжело! Я пытался тренироваться каждый день. Некоторые повороты действительно очень тяжелые.

Я сказал своей команде до этого, что я люблю испытания, и это большое испытание для меня", - рассказал Обамеянг.

Помочь в некоторых моментах на трассе футболисту помог его будущий напарник Ландо Норрис, который провел тренировку для Обамеянга, моменты с которой опубликовал twitter Макларена.

Виртуальный Гран-при Монако начнется 24 мая в 20:00 по киевскому времени. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 39 кругов.