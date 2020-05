Обамеянг серьезно готовится перед выступлением на Гран-при Монако

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг серьезно настроен на выступление в виртуальном Гран-при Монако, организованном Формулой-1.

Обамеянг станет напарником пилота Макларена Ландо Норриса в составе британской конюшни, заменив в команде Карлоса Сайнса.

"Я много тренировался, но это действительно тяжело! Я пытался тренироваться каждый день. Некоторые повороты действительно очень тяжелые.

Я сказал своей команде до этого, что я люблю испытания, и это большое испытание для меня", - рассказал Обамеянг.

Training mode



Getting ready for the virtual #MonacoGP tomorrow with @LandoNorris and @Aubameyang7. #VirtualGP @F1 @splunk pic.twitter.com/URgu1r4RU0

— McLaren (@McLarenF1) May 23, 2020