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Обамеянг серьезно готовится перед выступлением на Гран-при Монако

Обамеянг серьезно готовится перед выступлением на Гран-при Монако
14:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Форвард Арсенала выступит за Макларен на виртуальном Гран-при Формулы-1.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг серьезно настроен на выступление в виртуальном Гран-при Монако, организованном Формулой-1.

Обамеянг станет напарником пилота Макларена Ландо Норриса в составе британской конюшни, заменив в команде Карлоса Сайнса.

"Я много тренировался, но это действительно тяжело! Я пытался тренироваться каждый день. Некоторые повороты действительно очень тяжелые.

Я сказал своей команде до этого, что я люблю испытания, и это большое испытание для меня", - рассказал Обамеянг.

Помочь в некоторых моментах на трассе футболисту помог его будущий напарник Ландо Норрис, который провел тренировку для Обамеянга, моменты с которой опубликовал twitter Макларена.

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Виртуальный Гран-при Монако начнется 24 мая в 20:00 по киевскому времени. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 39 кругов.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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