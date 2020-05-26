Роналду играет в баскетбол ногами (Видео)

Новости спорта:Роналду легко забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо.

Звездный португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду продемонстрировал мастерство владения мячом.

На одной из тренировок команды он ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо.

Видео этого эпизода появилось в Twitter ФК "Ювентус" с подписью: "Так же легко, как ты любишь, Криштиану".

Как сообщалось, 35-летний нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду завершил карантин после прибытия из Португалии и 19 мая присоединился к туринскому клубу.

Подопечные Маурицио Сарри с 18 мая проводят подготовку к возобновлению сезона в усеченном составе и с соблюдением мер безопасности.