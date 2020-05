Роналду играет в баскетбол ногами (Видео)

Звездный португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду продемонстрировал мастерство владения мячом.

На одной из тренировок команды он ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо.

Видео этого эпизода появилось в Twitter ФК "Ювентус" с подписью: "Так же легко, как ты любишь, Криштиану".

As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM

— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020