Роналду играет в баскетбол ногами (Видео)

Звездный португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду продемонстрировал мастерство владения мячом.
На одной из тренировок команды он ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо.
Видео этого эпизода появилось в Twitter ФК "Ювентус" с подписью: "Так же легко, как ты любишь, Криштиану".
As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM
— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Как сообщалось, 35-летний нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду завершил карантин после прибытия из Португалии и 19 мая присоединился к туринскому клубу.
Подопечные Маурицио Сарри с 18 мая проводят подготовку к возобновлению сезона в усеченном составе и с соблюдением мер безопасности.