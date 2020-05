Футбольный клуб определяет судьбу своего голкипера путем опроса в Twitter

Шотландский клуб Ливингстон необычном образом хочет принять решение о продлении контракта со своим голкипером Гэрри Мэйли.

Руководство клуба обратилось за помощью к своим подписчикам в Twitter. На странице создали опрос на тему оставлять ли Мэйли в клубе на следующий сезон или нет. Соответственно, болельщикам предлагают выбрать один из вариантов: "Да, предложите ему контракт" и "Нет, попросите уйти".

| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020