Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Реал почтил память погибших от коронавируса (Видео)

Реал почтил память погибших от коронавируса (Видео)
15:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Испании объявлен 10-дневный траур.

Игроки мадридского Реала перед тренировкой провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса.

В Испании с сегодняшнего дня действует 10-дневный траур, поскольку страна стала третьей в мире по количеству жертв COVID-19. За все время пандемии от вируса умерли 27117 человек.

На государственных зданиях по всей стране приспущены флаги. 

Футболисты перед тренировкой, выстроившись по кругу также почтили память, тех, кто не смог побороть вирус.

Каземиро остается в Реале еще на два года

Отметим, что всего в Испании зафиксировано 283339 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, когда возобновится Ла Лига, приостановленная  в середине марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
02 Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
03 Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений
04 Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле
05 У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь