Реал почтил память погибших от коронавируса (Видео)

Новости спорта:В Испании объявлен 10-дневный траур.

Игроки мадридского Реала перед тренировкой провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса.

В Испании с сегодняшнего дня действует 10-дневный траур, поскольку страна стала третьей в мире по количеству жертв COVID-19. За все время пандемии от вируса умерли 27117 человек.

На государственных зданиях по всей стране приспущены флаги.

Minuto de silencio por parte de la plantilla en memoria de las víctimas del COVID-19.#RealMadrid pic.twitter.com/Z0xsuuGW3L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2020

Футболисты перед тренировкой, выстроившись по кругу также почтили память, тех, кто не смог побороть вирус.

Отметим, что всего в Испании зафиксировано 283339 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, когда возобновится Ла Лига, приостановленная в середине марта.