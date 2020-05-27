Шотландскую Премьер-лигу могут расширить

Новости спорта:При этом четвертый дивизион потеряет профессиональный статус.

В ближайшее время руководство Шотландской профессиональной лиги рассмотрит проект реформы всех дивизионов страны, поступивший от Хартс — сообщает ВВС.

Владелица клуба из Эдинбурга Энн Бедж предлагает вместо четырех профессиональных дивизионов, в которых играет 12, 10, 10 и 10 команд соответственно, оставить три дивизиона с 14-ю командами в каждом.

Ориентировочно правление профессиональной лиги Шотландии планирует обсудить этот вопрос в понедельник, 1 июня.

Стоит отметить, что Хартс прямо заинтересован в принятии своего варианта разделения на лиги, поскольку по итогам досрочно завершенного чемпионата "сердца" заняли последнее место и покинули Премьер-лигу.