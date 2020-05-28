Гремио не собирается продавать игрока, которым интересуется Шахтер

Новости спорта:Команда не желает расставаться со своим лидером в летнее трансферное окно.

Бразильский полузащитник Гремио Матеус Энрике давно попал в сферу интересов донецкого Шахтера, каталонской Барселоны, Манчестер Сити и Монако.

Тем не менее, клуб не собирается продавать своего центрального полузащитника, который с прошлого сезона является лидером "трехцветных".

Матеус провел за "мушкетеров" 45 поединков, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2023 года, а цена на Transfermarkt равняется 17,5 млн евро. Он также успел провести один поединок в составе национальной сборной Бразилии.