Капитан Александрии перенес операцию на ахилле

Новости спорта:Решение о завершении карьеры футболист пока не принял.

Как стало известно Sport Arena, хавбек и капитан Александрии Андрей Запорожан перенес операцию на ахилле в Киеве. Операция прошла успешно, а восстановление футболиста после травмы займет около полугода.

Запорожан пока не принял решение касательно продолжения или завершения футбольной карьеры.

Напомним, главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, полузащитник может завершит карьеру из-за травмы. Также футболисту могут предложить должность в клубе.

Запорожан выступает в составе Александрии с 2008 года. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги на его счету 11 матчей и один забитый мяч.

На вынужденную паузу Александрия ушла на пятом месте в чемпионате Украины. В первом матче после возобновления сезона команда сыграет в субботу, 30 мая, против Зари.