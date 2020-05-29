Футболисты Шахтера прошли тестирование на коронавирус перед матчем с Динамо

Новости спорта:После травм восстановились Матвиенко и Сиприано.

Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус перед воскресным матчем с Динамо. По результатам анализов все игроки команды здоровы.

Накануне возобновления чемпионата Украины к занятиям в общей группе вернулись восстановившееся после травм Николай Матвиенко и Маркиньос Сиприано. Точно не помогут Шахтеру в матче с киевлянами Валерий Бондарь, Артем Бондаренко и Майкон.

Шахтер сыграет с Динамо в воскресенье, 31 мая, на НСК Олимпийский. Старт Класичного — в 17:00.

Чемпионат Украины возвращается после почти трехмесячной паузы, вызванной пандемией COVID-19. Горняки возглавляют турнирную таблицу Favbet Лиги, опережая Зарю и Динамо на 13 очков.