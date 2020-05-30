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Дзола: Сарри быстро наскучил игрокам Челси

Дзола: Сарри быстро наскучил игрокам Челси
09:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Джанфранко Дзола вспомнил о работе в "Челси".

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола признался, что игрокам "синих" стало скучно работать с Маурицио Сарри.

Напомним, Сарри проработал в стане "синих" в сезоне 2018/19, однако покинул клуб после победы в Лиге Европы, отправившись в Турин.

"Поначалу игроки поддерживали нас во всем, что бы мы ни говорили, они были великолепны. Они следовали всем указаниям, но шли недели, и из-за постоянных повторений и количества проводимых матчей они стали уставать, а также им стало скучно.

У нас были талантливые игроки вроде Азара и Виллиана, которые знают, как в одиночку выигрывать матчи, и они страдали от рутинных упражнений, которые для других были необходимы. Должен сказать, они были великолепны, потому что им становилось скучно, но они продолжали работать. Именно поэтому мы выдали хорошую концовку, когда остальные стали сбавлять обороты", — цитирует Дзолу beIN Sports.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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