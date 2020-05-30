Динамо прошло повторное тестирование на коронавирус перед матчем с Шахтером

Новости спорта:Игра состоится завтра на НСК Олимпийский.

Футболисты и персонал Динамо прошли повторное тестирование накануне матча с Шахтером. Результаты будут получены до завтрашнего утра.

Ранее киевляне сдали отрицательные тесты на коронавирус перед возобновлением командных тренировок.

Матч между Динамо и Шахтером должен состояться завтра, 31 мая. Начало — в 17:00.

В рамках 24-го тура не состоится матч Карпат и Мариуполя — в стане львовян положительные тесты на коронавирус сдали несколько игроков и членов персонала.

Напомним, в рамках подготовки к игре с Шахтером подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с Рухом (0:0) и обыграли Олимпик (2:0) в контрольных матчах.