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Два футболиста Барселоны травмировались на тренировке

Два футболиста Барселоны травмировались на тренировке
12:51 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Игроки не выдерживают нагрузок?

Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати получил травму колена после возобновления полноценных тренировок на прошлой неделе. Об этом сообщает Marca.

17-летний вингер пропустил вчерашнюю тренировку из-за дискомфорта в колене. Повреждение не выглядит серьезно, однако на следующей неделе он будет тренировать по индивидуальной программе под пристальным присмотром медиков.

Помимо Фати, повышенных нагрузок не выдержал и Самюэль Умтити. Француза также беспокоит колено, с которым у него хронические проблемы.

Ранее наставник "блаугранас" Кике Сетьен выразил беспокойство по поводу слишком скоро возобновления сезона после более двух месяцев простоя.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Ансу Фати.
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