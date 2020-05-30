Барселона ищет, кому продать своего полузащитника

Новости спорта:Барселона не исключает вариант продажи Артура Мело. Сам игрок твердо намерен остаться.

Барселона продолжает искать варианты для продажи своего полузащитника Артура Мело.

Сам игрок твердо намерен остаться на Камп Ноу, несмотря на активные слухи о его переходе в Ювентус. Из стана последнего в Барселону может перейти Миралем Пьянич.

На прошлой неделе издание Tuttosport сообщило, что Артур был переведен в дубль на фоне слухов об интересе Ювентуса.

Бразилец перешел в Барселону летом 2018 года, с тех пор забив 4 гола в 67 матчах блаугранас во всех турнирах.

Руководство каталонцев намерено до конца июня продать игроков на сумму 70 миллионов евро. При этом место в клубе на следующий сезон гарантировано только шестерым футболистам.

Чемпионат Испании возобновит матчи 11 июня. В 28-м туре подопечные Кике Сетьена примут Мальорку.