Барселона ищет, кому продать своего полузащитника

Барселона продолжает искать варианты для продажи своего полузащитника Артура Мело.
Сам игрок твердо намерен остаться на Камп Ноу, несмотря на активные слухи о его переходе в Ювентус. Из стана последнего в Барселону может перейти Миралем Пьянич.
На прошлой неделе издание Tuttosport сообщило, что Артур был переведен в дубль на фоне слухов об интересе Ювентуса.
Бразилец перешел в Барселону летом 2018 года, с тех пор забив 4 гола в 67 матчах блаугранас во всех турнирах.
Руководство каталонцев намерено до конца июня продать игроков на сумму 70 миллионов евро. При этом место в клубе на следующий сезон гарантировано только шестерым футболистам.
Чемпионат Испании возобновит матчи 11 июня. В 28-м туре подопечные Кике Сетьена примут Мальорку.