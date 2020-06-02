Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Официально: Шахтер проведет матч против Десны в Киеве

Официально: Шахтер проведет матч против Десны в Киеве
17:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Регламент матча 25-го тура УПЛ понес изменения.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что грядущий поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги против Десны состоится в Киеве на стадионе Олимпийский.

Напомним, по регламенту встреча должна состоятся в Чернигове, но клубы достигли соглашения о переносе матча в столицу. Отметим, что номинальным хозяином поединка также будут "горняки".

Таким образом, матч Шахтер — Десна состоится шестого июня на Олимпийском в 17:00.

В прошлом туре дончане в дерби сумели одолеть киевское Динамо. Ранее свое мнение о поединке высказал защитник "горняков" Исмаили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Десна, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
02 Канадское пиво назвали в честь Шевченко
03 Серия А официально возобновится 20 июня
04 Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
05 Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь