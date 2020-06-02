Зидан настаивает на трансфере лидера Лацио

Новости спорта:Полузащитник Сергей Милинкович-Савич на расхват.

Крайне вероятно, что лидер "Лацио" Сергей Милинкович-Савич летом перейдет в один из европейских грандов. Ключевой вопрос - где он продолжит карьеру.

Как сообщает Le10Sport, очень серьезно в игроке заинтересован мадридский "Реал". Зинедин Зидан высоко оценивает серба и готов настаивать на этом переходе.

Помеха - желание Сергея. По данным того же источника, он хотел бы перейти в стан "ПСЖ". Парижский гранд, как и многие другие, тоже готов его подписать.

В текущем сезоне Милинкович-Савич отыграл 31 матч. Его трансферная стоимость оценивается в 64 миллиона.