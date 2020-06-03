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Интер несет существенные потери перед возобновлением сезона

Интер несет существенные потери перед возобновлением сезона
19:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:У Антонио Конте серьезные проблемы с составом перед рестартом сезона

Сразу 5 игроков «Интера» получили травмы после того, как команда возобновила полноценные тренировки.

Речь идет о хавбеке Матиасе Весино и четырех защитниках: Стефане Де Фрее, Диего Године, Алессандро Бастони и Данило д’Амброзио.

Д’Амброзио вчера успел вернуться к тренировкам в общей группе команды, у остальных игроков повреждения не серьезные.

Также за время карантина успел полностью восстановиться после травмы руки капитан «Интера» Самир Ханданович.

Уже 13 июня «Интер» должен провести первый матч после рестарта сезона – ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Наполи».

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола.
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