Интер несет существенные потери перед возобновлением сезона

Новости спорта:У Антонио Конте серьезные проблемы с составом перед рестартом сезона

Сразу 5 игроков «Интера» получили травмы после того, как команда возобновила полноценные тренировки.

Речь идет о хавбеке Матиасе Весино и четырех защитниках: Стефане Де Фрее, Диего Године, Алессандро Бастони и Данило д’Амброзио.

Д’Амброзио вчера успел вернуться к тренировкам в общей группе команды, у остальных игроков повреждения не серьезные.

Также за время карантина успел полностью восстановиться после травмы руки капитан «Интера» Самир Ханданович.

Уже 13 июня «Интер» должен провести первый матч после рестарта сезона – ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Наполи».