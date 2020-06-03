Дибала поразил всех на тренировке Ювентуса

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала в буквальном смысле уничтожал одноклубников на тренировочном занятии.
Несмотря на затянувшееся лечение от коронавируса, аргентинец показал высокий уровень мастерства в дриблинге и легко поразил ворота Войцеха Щесны.
В текущем сезоне на счету Дибалы 24 матча за "старую сеньору" во всех турнирах, в которых он забил семь голов.
Напомним, Ювентус и Дибала договорились о новом контракте.
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