Дибала поразил всех на тренировке Ювентуса

Новости спорта:Аргентинец продемонстрировал потрясающую форму.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала в буквальном смысле уничтожал одноклубников на тренировочном занятии.

Несмотря на затянувшееся лечение от коронавируса, аргентинец показал высокий уровень мастерства в дриблинге и легко поразил ворота Войцеха Щесны.

В текущем сезоне на счету Дибалы 24 матча за "старую сеньору" во всех турнирах, в которых он забил семь голов.

Напомним, Ювентус и Дибала договорились о новом контракте.

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