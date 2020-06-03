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Морон останется в Бетисе

Морон останется в Бетисе
21:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский нападающий решил задержаться на Бенито Вильямарине.

Бетис и форвард Лорен Морон договорились о продлении контракта, сообщает Estadio Deportivo. Ожидается, что он подпишет договор до 2024 года.

В нынешнем сезоне испанец своей игрой привлек к себе внимание Тоттенхэма, Наполи и Милана. Однако уроженец Марбельи всегда говорил, что ему комфортно в Бетисе и он не хочет уходить.

Продление контракта с Мороном рассматривается не как оружие Бетиса в борьбе с интересом других клубов, а как вознаграждение футболиста за его вклад в успехи команды (11 голов и 3 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне). Клаусула футболиста останется прежней – 50 млн евро.

Новый договор должен стать для Морона мотивацией в предстоящем дерби с Севильей, которое состоится уже 11 июня.

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Футбол, Новости футбола, Лорен Морон.
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