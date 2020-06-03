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Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ

Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
21:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Колос

Новости спорта:Виталий будет поддерживать форму игроков ковалевского клуба

"Колос" официально подтвердил информацию о том, что экс-игрок сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером клуба из Ковалевки.

Назначение прокомментировал и сам экс-футболист.

"В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. Пока команды не в лучшей форме. Но благодаря тренировкам и матчам игроки будут возвращать свои кондиции. Думаю, в ближайшее время "Колос" будет выглядеть уже по-другому", – сказал Мандзюк.

Напомним, что из-за серии тяжелых травм Виталий был вынужден завершить профессиональную карьеру в 28 лет и занялся фитнес-тренировками. До недавнего времени Мандзюк работал с отдельными игроками "Динамо".

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виталий Мандзюк, ФК Колос.
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