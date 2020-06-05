Игрок Боруссии без разрешения клуба летал в Англию во время карантина

Новости спорта:Клуб объяснил пропуск тренировок игроком повреждением.

Британский полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо за последнее время неоднократно нарушал правила карантина, сообщает Bild.

Как стало известно источнику, 20-летний футболист во время карантина летал в Англию, не сообщив об этом руководство своего клуба.

В итоге, вернувшись в Германию, он был вынужден уйти на самоизоляцию, отсутствуя на тренировках, тогда как "прикрыл" его, объяснив отсутствие лидера команды на тренировках повреждением.

Накануне Санчо стал одним из фигурантов скандала в Боруссии Д с нарушением правила социального дистанциирования, воспользовавшись услугами звездного парикмахера.