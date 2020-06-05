Ван дер Варт рассказал, как Роналду был разочарован после победы 6:0

Новости спорта:Рафаэль ван дер Варт вспомнил свои выступления в составе Реала.

Бывший полузащитник "Реала", "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт во время прямого эфира с бывшим партнёром по "Тоттенхэму" Питером Краучем поделился воспоминаниями о совместной игре с португальцем Криштиану Роналду. Вместе с Роналду ван дер Варт играл за "Реал".

"Питер, ты наслаждался каждым моментом своей карьеры, я делал то же самое. Сегодня, когда смотрю на футболистов, они очень серьёзные. Нельзя смеяться, шутить. Наше поколение было другим, мы получали удовольствие.

Мне нравится, что ты всегда был приземлённым человеком. Даже если не забивал, всегда радовался за других. И у меня было такое же отношение.

Важно выиграть матч, неважно, кто там забивал. Но многие нападающие такие эгоистичные. Я играл с Криштиану Роналду. Мы разгромили "Спортинг Хихон" — 6:0, я оформил хет-трик. Роналду тогда не забил, он был ужасно разочарован. Мы бы с тобой после такого матча пили пиво и праздновали", — приводит слова голландца Daily Mail.