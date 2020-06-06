Футболисты Ворсклы второй раз прошли тесты на коронавирус

Новости спорта:В Ворскле узнали новые результаты тестов на Ковид-19.

Полтавская "Ворскла" прошла еще одно тестирование на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба, повторная проверка не выявила следов болезни среди игроков и персонала команды.

Теперь полтавчане продолжат тренировочный процесс и участие в текущем розыгрыше Премьер-лиги (УПЛ).

Напомним, согласно протоколу Украинской ассоциации футбола (УАФ), команды обязаны проходить проверку на коронавирус каждые две недели.

Напомним, "Ворскла" не сыграет в эти выходные, поскольку матч с “Карпатами” в 25-м туре УПЛ был перенесен на неопределенный срок из-за большого количества зараженных во львовском клубе.