Ди Мария хочет завершить свою европейскую карьеру в Париже

Новости спорта:Хавбек ПСЖ мог перейти в «Барселону».

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал о том, почему в 2017 году его трансфер в «Барселону» не состоялся:

«Я был очень счастлив в Париже, но люди в клубе в то время говорили мне некоторые вещи, которые в итоге оказались ложью. «Барса» пыталась переманить меня. Клубы вели переговоры, но в итоге «ПСЖ» не захотел меня продавать. На этом все и закончилось. Та ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, я рад, что не ушел.

Прямо сейчас я очень счастлив в Париже. Я хочу завершить свою европейскую карьеру в ПСЖ. Это единственное, о чем я думаю. Я счастлив здесь, моя семья тоже.

Однако я не знаю, что произойдет. Мы не начинали никаких обсуждений по контракту, не думаю об этом прямо сейчас. Я хочу сосредоточиться на футболе, остальное придет позже.

Было бы замечательно выиграть Лигу чемпионов снова. Дело не только в трофее, но и в привязанности к клубу и его болельщикам».

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года.