В Сети всплыли фото роскошной виллы Роналду на Марбелье

Португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом миллиардером, поэтому может себе позволить любые траты. В прошлом году футболист купил себе виллу в роскошном комплексе для супербогатых на Марбелье.

Шикарная вилла с четырьмя спальнями обошлась форварду Ювентуса в 1,5 миллиона евро, пишет The Sun.

Check out Inside Cristiano Ronaldo’s £1.3m Marbella villa with infinity pools private gyms, cinema rooms. A raft of ceiling-to-floor windows offer uninterrupted views to the Mediterranean, Clean lines, crisp white surfaces and silver grey details continue into the hi-tech kitchen pic.twitter.com/VV1xqcYw8Q

