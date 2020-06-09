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Капитан Александрии передумал завершать карьеру

Капитан Александрии передумал завершать карьеру
13:52 Сегодня Телеграф Footboom Фото: Twitter

Новости спорта:Срок действия его контракта с клубом истек.

Полузащитник Александрии Андрей Запорожан передумал завершать карьеру.

Капитан александрийцев сообщил о планах еще немного поиграть на высоком уровне, восстановившись после травмы.

«Заканчивать с футболом не собираюсь, как и не намерен завершать активные выступления. Не о таком конце карьеры я мечтал, поэтому планирую еще поиграть. Вот только восстановлюсь после травмы. Что называется на ровном месте [получил травму]. На тренировке. Бежал, упал. Диагноз — разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге. Операцию сделали в Киеве. Две недели как в гипсе. Скоро швы снимать. Ну а дальше посмотрим. Загадывать не хочу», — сказал Запорожан.

«Контракт с Горожанами у меня закончился, и на эту тему пока пока не было разговора. Опять же, не хочу загадывать, сначала нужно восстановиться. Но если мой опыт будет полезен Александрии, с удовольствием продолжу играть в этой команде, ставшей для меня по-настоящему своей».

Ранее наставник Александрии Владимир Шаран заявлял, что Запорожан принял решение о завершении карьеры, в связи с чем велась речь о его включении в тренерский штаб команды.

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В нынешнем сезоне 37-летний Запорожан сыграл в 11 матчах Александрии во всех турнирах, отличившись одним забитым голом.

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ФК Александрия, УПЛ, Андрей Запорожан.
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