"Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине

Новости спорта:Бразилец Че Че намекнул, что страдал в Киеве из-за своего цвета кожи.

Экс-хавбек киевского Динамо Че Че, который ныне играет за Сан-Паулу, намекнул, что подвергался расизму в столице Украины.

"Я понимаю, что означает быть темнокожим. Иду в торговый центр, а люди смотрят: "Что он здесь делает?". У нас часто забирают право на мечту, мы строим планы, однако не имеем условий.

Сейчас у нас есть голос в нашей стране. Эти татуировки я сделал, когда играл в Украине. Если не ошибаюсь, то после какой-то ситуации, когда я там страдал", - приводит слова игрока Esporte Espetacular.