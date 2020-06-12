Руни детской фотографией показал, на сколько он рад возвращению футбола

Именитый англичанин Уэйн Руни рад возобновлению футбольного сезона в Англии.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни отреагировал на рестарт чемпионата Англии, который приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Футболист опубликовал свое детское фото, подписав его: "Когда понимаешь, что футбол вернется через неделю".

Отметим, что футбольный сезон в Англии возобновится 17 июня. Руни, выступающий за Дерби Каунти, сможет выйти на поле уже 20 июня. В этот день его команда проведет выездной матч с Миллуолом в рамках Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что Руни потратит сумасшедшие деньги на винную комнату в своем особняке.