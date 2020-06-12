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Руни детской фотографией показал, на сколько он рад возвращению футбола

Руни детской фотографией показал, на сколько он рад возвращению футбола
07:45 Сегодня Телеграф isport.ua
Обновлено: 07:50 Сегодня
Именитый англичанин Уэйн Руни рад возобновлению футбольного сезона в Англии.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни отреагировал на рестарт чемпионата Англии, который приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Футболист опубликовал свое детское фото, подписав его: "Когда понимаешь, что футбол вернется через неделю".

 
 
 
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When you realise the football is back next week.... #tbt

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

Отметим, что футбольный сезон в Англии возобновится 17 июня. Руни, выступающий за Дерби Каунти, сможет выйти на поле уже 20 июня. В этот день его команда проведет выездной матч с Миллуолом в рамках Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что Руни потратит сумасшедшие деньги на винную комнату в своем особняке.

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Все по теме:

Англия, Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни, Коронавирус, ФК Дерби Каунти.

Автор:

Телеграф
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