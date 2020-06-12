Турецкие СМИ: Возвращение Реброва в Динамо возможно при одном условии

Будущее Сергея Реброва в Динамо прояснится по итогам текущего розыгрыша УПЛ.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров в новом сезоне возглавит «Динамо» только в том случае, если киевляне окажутся не способны завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона в УПЛ.

По данным турецкой прессы, в ином случае Алексей Михайличенко сохранит свой пост, а Ребров переберется в «Фенербахче».

Ребров якобы сообщил боссам стамбульского клуба, что окончательное решение о потенциальном сотрудничестве примет только после того, как наступит ясность насчет поста главного тренера в «Динамо».

Накануне сообщалось, что «Ференцварош» уже подобрал преемника для Реброва, однако украинец впоследствии опроверг данные о своем отъезде в «Фенербахче».