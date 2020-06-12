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Турецкие СМИ: Возвращение Реброва в Динамо возможно при одном условии

Турецкие СМИ: Возвращение Реброва в Динамо возможно при одном условии
11:00 Сегодня Телеграф sport.ua
Обновлено: 11:05 Сегодня
Будущее Сергея Реброва в Динамо прояснится по итогам текущего розыгрыша УПЛ.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров в новом сезоне возглавит «Динамо» только в том случае, если киевляне окажутся не способны завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона в УПЛ.

По данным турецкой прессы, в ином случае Алексей Михайличенко сохранит свой пост, а Ребров переберется в «Фенербахче».

Ребров якобы сообщил боссам стамбульского клуба, что окончательное решение о потенциальном сотрудничестве примет только после того, как наступит ясность насчет поста главного тренера в «Динамо».

Накануне сообщалось, что «Ференцварош» уже подобрал преемника для Реброва, однако украинец впоследствии опроверг данные о своем отъезде в «Фенербахче».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Фенербахче, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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