Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора
Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора

"Кенты, вы что творите?" Милевский рассказал о драке с Алиевым на сборах

"Кенты, вы что творите?" Милевский рассказал о драке с Алиевым на сборах
12:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Артем Милевский рассказал о конфликте с Александром Алиевым на сборах в Португалии.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о конфликте со своим другом и бывшим партнёром по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"… И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: "Кенты, вы что творите?" Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", — сказал Милевский в ролике на своём канале в YouTube.

Ранее Милевский рассказал, что в сборной Украины никто даже не нюхает алкоголь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Амстердам будет принимать матчи Евро-2020, где сыграет сборная Украины
02 Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
03 Севилья одолела Бетис в первом матче после возобновления Ла Лиги
04 Coca-Cola теперь главный спонсор Кубка Италии
05 Фернандеш считает, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы хорошо закончить сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь