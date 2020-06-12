"Кенты, вы что творите?" Милевский рассказал о драке с Алиевым на сборах

Артем Милевский рассказал о конфликте с Александром Алиевым на сборах в Португалии.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о конфликте со своим другом и бывшим партнёром по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"… И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: "Кенты, вы что творите?" Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", — сказал Милевский в ролике на своём канале в YouTube.

Ранее Милевский рассказал, что в сборной Украины никто даже не нюхает алкоголь.