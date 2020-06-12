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Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии

Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
18:46 Сегодня Телеграф sportarena
Обновлено: 18:46 Сегодня
Сегодня, 12 июня, кубковым матчем Ювентус - Милан возобновляется футбольный сезон в Италии

В пятницу, 12 июня состоится ответный полуфинальный поединок Кубка Италии «Ювентус» — «Милан». Игра пройдет в Турине на стадионе Альянц-Ювентус. Начало встречи в 22:00. 

Игру можно посмотреть на телеканалах Sky Sport, Sky Go, Servus TV, servustv.com.

Итальянский футбол возвращается после длительной паузы, вызванной паднемией коронавируса. И сразу большим матчем, одним из главных дерби в стране – поединком Ювентуса и Милана в полуфинальном матче Кубка Италии. Учитывая, что первая встреча двух клубов в рамках кубка страны завершилась ничьей – 1:1, сегодняшняя игра в Турине обещает яркое зрелище, пусть и уже в «привычных» для карантина условиях.

Глупо рассуждать о готовности обеих команд к предстоящему поединку, учитывая длительный игровой простой и лишь недавнее возобновление тренировок в общей группе. На стороне Юве – серьезный кадровый потенциал и выездной гол. А также кадровые потери Милана, который из-за дисквалификаций недосчитался Ибрагимович (у Златана вдобавок еще и травма), Тео Эрнандеса и Кастильехо.

Ювентус не сможет рассчитывать на травмированного и традиционно располневшего после отпуска Игуаина. Зато вернулись в общую группу Ругани, Матюиди и Дибала, у которых был диагностирован коронавирус.

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А вот по статистике Юве – безоговорочный фаворит матча. Из 189 поединков, которые команды провели между собой, туринцы выиграли 75, тогда как Милан – 49. 65 встреч завершились вничью, в том числе и уже упомянутый первый полуфинальный матч нынешнего кубкового розыгрыша. При этом, из последних 10 встреч Юве выиграл девять.

В текущем розыгрыше Кубка Италии отменили дополнительное время. Данное решение было принято для возможного избежания футболистами дополнительной нагрузки, а также травм и дисквалификаций.

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В случае завершения матча вничью, команды сразу будут переходить к серии послематчевых пенальти. Отмечается, что правило «гостевого» гола остается в силе — в полуфиналах серия 11-метровых ударов возможна в случае ничьи по итогам двух встреч.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии, Ювентус – Милан.

Автор:

Телеграф
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